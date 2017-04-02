Не до смеха - платить за газ придется больше

Украинцы уже с сегодняшнего дня будут получать новые платежки за газ. Отныне куб топлива будет стоить шесть гривен, и дополнительно необходимо будет оплатить абонентскую плату. И это независимо - пользовались вы газом или нет. Ранее мы платили только за объем использованного топлива.



Новая сумма будет зависеть от региона, наличия счетчика и его типа. Например, до первого апреля семья из трех человек, пользующаяся газовой плитой и не имеющая счетчика, платила чуть больше 90 гривен в месяц, а теперь придется выложить около 80 гривен за газ и еще 44 за абонплату. Фактически цена вырастет на треть.