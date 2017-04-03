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В Черкасской области зоозащитники масштабно стерилизуют бездомных животных

3 апреля 2017, 13:43
В Черкасской области зоозащитники масштабно стерилизуют бездомных животных

Чтобы решить проблему бездомных животных, зооволонтеры приехали в Канев. Здесь в течение двух недель беспризорных Шариков и Бобиков будут бесплатно стерилизовать, вакцинировать от бешенства и чипировать.

Стерилизация - сейчас единственный метод гуманного решения проблемы бездомных животных. Ведь только по приблизительным подсчетам, за год пара собак может родить 16 щенков. За два года они вместе с потомством приведут 128 щенков, а за три года количество уличных животных увеличится на полтысячи. Такие операции по стерилизации проводят даже в мобильных пунктах.

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