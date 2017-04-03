Работника прокуратуры Тернопольской области подозревают в убийстве

На Ровенщине застрелили адвоката, экс-кандидата на должность Дубенского городского головы - Виту Шаблий. Ее же мужа, бывшего главу областной милиции, - тяжело ранили. Вячеслав Чайка будет жить, если не будет осложнений после оперативного вмешательства. Такие осторожные прогнозы медиков. Сейчас мужчина в реанимации. Приходит в себя.

Одна из пуль попала женщине в висок. Шансов выжить у нее не было. А вот Вячеслав боролся с нападающим и узнал его. Утверждает: это его старший сын.

29-летний Игорь Чайка работает прокурором прокуратуры Тернопольской области. Мужчина женат, у него есть сын, живет в Тернополе. Сейчас его разыскивает полиция. За содеянное ему грозит пожизненное заключение.