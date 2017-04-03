Дерзкие преступники устроили стрельбу в Киеве!

Группа злоумышленников в течение нескольких дней следила за местным бизнесменом. Затем они порезали колесо автомобиля своей жертвы. Когда же мужчина заехал на шиномонтаж, на него и напали воры!

Они выхватили сумку, лежавшую на заднем сиденье. Убегая, еще и начали отстреливаться! Впрочем далеко убежать грабителям не удалось! Их задержали полицейские. К слову, в украденной сумке денег не было.