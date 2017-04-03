Напомнить пароль | Регистрация
вторник, 4 апреля 2017
RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Ограбления

Выбрать дату
RSS

Дерзкие преступники устроили стрельбу в Киеве!

3 апреля 2017, 18:23
Дерзкие преступники устроили стрельбу в Киеве!

Группа злоумышленников в течение нескольких дней следила за местным бизнесменом. Затем они порезали колесо автомобиля своей жертвы. Когда же мужчина заехал на шиномонтаж, на него и напали воры!

Они выхватили сумку, лежавшую на заднем сиденье. Убегая, еще и начали отстреливаться! Впрочем далеко убежать грабителям не удалось! Их задержали полицейские. К слову, в украденной сумке денег не было.

Ограбления

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире НТН

Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab