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На Кировоградщине задержали банду, которая ограбила и пытала винницкую предпринимательницу

3 апреля 2017, 19:16
На Кировоградщине задержали банду, которая ограбила и пытала винницкую предпринимательницу

В квартиру своей жертвы четверо нелюдей ворвались утром, когда женщина собиралась на работу. Несчастную связали скотчем, угрожали пистолетом, долго били. В конце концов, женщина отдала сбережения. Нападавшие забрали больше 200 тысяч гривен, более 12 тысяч долларов, мобильные телефоны и золотые украшения. После этого - убежали. Почти целый час бедная женщина пыталась освободиться. В конце концов крики о помощи услышали соседи и вызвали полицию.

После нескольких месяцев поисков преступников задержали. Сейчас все четверо в изоляторе временного содержания, им объявлено ​​подозрение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 187 УК Украины, за которое предусмотрена мера наказания от 8 до 15 лет лишения свободы.

Драки и насилие, Ограбления

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