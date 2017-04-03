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Сотни людей вышли на митинг в центре Черкасс с требованием возобновить работу завода "Азот"

3 апреля 2017, 20:08
Сотни людей вышли на митинг в центре Черкасс с требованием возобновить работу завода "Азот"

Увеличение цен на продукты минимум на 12 процентов, повышение курса доллара, упадок химической отрасли и дефицит продовольствия - такими могут быть последствия простоя предприятий по производству химудобрений. С требованием восстановить их работу сегодня вышли на митинг работники черкасского "Азота". Из-за нехватки газа уже почти месяц не работают три гиганта химической промышленности в Черкассах, Ровно и Северодонецке. Из-за этого тысячи людей могут остаться без работы, а сельско-хозяйственные производители без удобрений впоследствии потерпят миллиардные убытки.

Черкасский, Северодонецкий и Ровенский "Азоты" остановились в конце прошлого года. Все потому, что в Украину начали завозить удобрения по демпинговым ценам из России. Украинские предприятия обратились к чиновникам с требованием ввести пошлины на такие поставки. Те сначала прислушивались, а потом отменили свое решение. Это и вывело людей на акцию протеста.

Общество

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