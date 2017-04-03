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Ужас в Швеции: там перевернулся автобус со школьниками

3 апреля 2017, 22:13
Ужас в Швеции: там перевернулся автобус со школьниками

В результате ДТП трое детей погибли, шестеро получили тяжелые ранения. Еще 31 человек - травмированы. В общем, в автобусе ехали 59 пассажиров. В частности, шестеро взрослых, один водитель, остальные - школьники-восьмиклассники. Они ехали в горы.

Известно, что автобус вылетел с трассы, перевернулся и оказался в кювете. Причины же аварии пока неизвестны, столкновения с другими автомобилями не было. Дорожные и погодные условия также были хорошими. На место аварии прибыли семь медицинских команд, два спасательных и один полицейский вертолеты. Раненых уже доставили в больницы.

ДТП

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