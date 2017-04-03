Почти полсотни детей погибли в результате оползня в Колумбии

Колумбия в трауре после страшного, смертоносного оползня. Это случилось накануне. Среди погибших - почти полсотни детей! Такие обновленные данные спасателей. В общем, уже известно о 254 жертвах и двух сотнях раненых.

Бедствие произошло ночью, когда многие люди спали, - потоки земли и камней накрыли целые кварталы города Мокоа. Город Мокоа расположен в предгорье Центральных Кордильер, у одноименной реки на высоте более 700 метров над уровнем моря. Здесь всегда была угроза схождения селей. Впрочем катастроф такого масштаба местные не припоминают.