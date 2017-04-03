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Хронология настоящего ада в питерской подземке

3 апреля 2017, 23:43
Хронология настоящего ада в питерской подземке

Кровавый понедельник в Санкт-Петербурге. Там несколько часов назад в метро рванула мощная бомба. Сейчас сообщают о десяти погибших человек, около 40 пассажиров пострадали. Камера видеонаблюдения зафиксировала предполагаемого террориста.

В Санкт-Петербурге объявили трехдневный траур. После трагедии меры безопасности усилили в петербургском аэропорту "Пулково". И расписание рейсов не меняли. Усиленно патрулируют и московскую подземку.

Здоровье, Катастрофы, Общество, Убийства

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