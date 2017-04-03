Хронология настоящего ада в питерской подземке
3 апреля 2017, 23:43
Кровавый понедельник в Санкт-Петербурге. Там несколько часов назад в метро рванула мощная бомба. Сейчас сообщают о десяти погибших человек, около 40 пассажиров пострадали. Камера видеонаблюдения зафиксировала предполагаемого террориста.
В Санкт-Петербурге объявили трехдневный траур. После трагедии меры безопасности усилили в петербургском аэропорту "Пулково". И расписание рейсов не меняли. Усиленно патрулируют и московскую подземку.
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4.04.2017, 08:36
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4.04.2017, 06:48