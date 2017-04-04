В столичном метро усилили меры безопасности

Всвязи со взрывом в Санкт-Петербурге усилили меры безопасности в Киевском метрополитене. Гостей и жителей столицы призывают быть бдительными и отнестись к неудобствам с пониманием.



За два с половиной года столичное метро получило более 150 анонимных звонков о минировании подземки. Волна таких сообщений активизировалась на прошлой неделе. Поэтому подземку постоянно осматривают кинологи. И при любых признаках угрозы доступ на станции может быть перекрыт.