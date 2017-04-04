В Каховке отец совершил самоубийство и прихватил с собой сына
4 апреля 2017, 02:44
На Херсонщине мужчина совершил страшное самоубийство. Прыгнул с моста вместе с 10-летним сыном. Оказалось, что суицид был спланирован заранее. Что заставило отца забрать на тот свет еще и родного мальчика?
Соседи рассказывают, что мальчик очень любил отца. Мужчина каждое утро водил сына в школу. Как мог хладнокровно убить собственного ребенка - у людей не укладывается в голове.
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4.04.2017, 06:48
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4.04.2017, 05:50