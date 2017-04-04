В Каховке отец совершил самоубийство и прихватил с собой сына

На Херсонщине мужчина совершил страшное самоубийство. Прыгнул с моста вместе с 10-летним сыном. Оказалось, что суицид был спланирован заранее. Что заставило отца забрать на тот свет еще и родного мальчика?



Соседи рассказывают, что мальчик очень любил отца. Мужчина каждое утро водил сына в школу. Как мог хладнокровно убить собственного ребенка - у людей не укладывается в голове.