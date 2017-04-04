Новые подробности стрельбы в Ровенской области
4 апреля 2017, 03:45
На Ровенщине застрелили экс-кандидата на должность Дубенского городского головы - Виту Шаблий. Ее мужа, бывшего главу областной милиции - тяжело ранили! В хладнокровной расправе над семьей подозревают работника прокуратуры Тернопольской области! Что еще удалось выяснить следователям и почему совершили кровавое преступление?
Сын выпустил в родного отца и мачеху всю обойму. На месте трагедии правоохранители нашли восемь гильз, а пистолета пока не обнаружили. В такую жестокость соседи просто не могут поверить.
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4.04.2017, 06:48
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4.04.2017, 05:50