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Новые подробности стрельбы в Ровенской области

4 апреля 2017, 03:45
Новые подробности стрельбы в Ровенской области

На Ровенщине застрелили экс-кандидата на должность Дубенского городского головы - Виту Шаблий. Ее мужа, бывшего главу областной милиции - тяжело ранили! В хладнокровной расправе над семьей подозревают работника прокуратуры Тернопольской области! Что еще удалось выяснить следователям и почему совершили кровавое преступление?

Сын выпустил в родного отца и мачеху всю обойму. На месте трагедии правоохранители нашли восемь гильз, а пистолета пока не обнаружили. В такую жестокость соседи просто не могут поверить.

Убийства

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