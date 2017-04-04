Пятилетнее следствие на Львовщине признало вину врача в смерти женщины
4 апреля 2017, 04:52
На Львовщине суд признал виновным в смерти роженицы гинеколога. Наказание для врача - два года ограничения свободы.
Следствие длилось 5 лет! Мать умершей женщины предполагает, что дело намеренно затягивали, чтобы истек срок давности. И вот наконец суд признал гинеколога Наталью Левчук виновной в служебной халатности, которая привела к смерти роженицы. Доктору присудили 2 года ограничения свободы. Впрочем, медика сразу отпустили.
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4.04.2017, 06:48
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4.04.2017, 05:50