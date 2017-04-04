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Психбольницу для убийц в Днепре планируют ликвидировать

4 апреля 2017, 05:50
Психбольницу для убийц в Днепре планируют ликвидировать

В Днепре могут ликвидировать единственную в Украине психиатрическую больницу с особо строгим режимом. В ней проходят реабилитацию около семи сотен пациентов, осужденных за тажке преступления, в частности, убийства. Главная причина закрытия заведения - нарушение прав человека. Где же будут лечить опасных больных?

Во времена СССР она имела статус республиканской. Сейчас же это единственная на всю Украину психиатрическая больница со строгим наблюдением. Заведение построили почти 50 лет назад. Но сейчас его могут ликвидировать. Об этом заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Здоровье, Общество, Убийства

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