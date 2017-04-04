Напомнить пароль | Регистрация
вторник, 4 апреля 2017
RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Здоровье

Выбрать дату
RSS

Мотоскорая - альтернатива помощи при дорожных пробках

4 апреля 2017, 06:48
Мотоскорая - альтернатива помощи при дорожных пробках

Автомобильные пробки в Киеве убивают людей! Большинство водителей, стоящих в пробках, так и не научились пропускать спецмашины, даже с сиреной! Поэтому иногда медики едут на срочные вызовы, когда дорога каждая минута, часами! О безответственности водителей и возможные варианты решения проблемы.

В развитых странах из-за пробок люди не умирают. Там и мотоскорые работают уже давно, и водительская культура на более высоком уровне, чем у нас.

Здоровье, Общество

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире НТН

Свідок
Свідок
Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab