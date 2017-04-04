Мотоскорая - альтернатива помощи при дорожных пробках

Автомобильные пробки в Киеве убивают людей! Большинство водителей, стоящих в пробках, так и не научились пропускать спецмашины, даже с сиреной! Поэтому иногда медики едут на срочные вызовы, когда дорога каждая минута, часами! О безответственности водителей и возможные варианты решения проблемы.



В развитых странах из-за пробок люди не умирают. Там и мотоскорые работают уже давно, и водительская культура на более высоком уровне, чем у нас.