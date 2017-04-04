Новая история Ромео и Джульетты! В Великобритании в один день ушла из жизни пара, которая вместе прожила 71 год. Они поженились, когда Вилфу было 18, а его любимой Вере - 16. С тех пор супруги Рассел не разлучались.



Однако год назад мужчина заболел. А уже потом ухудшилось здоровье и у его жены. Они лежали в разных больницах. Но когда сердце Вилфа остановилось, через четыре минуты - с именем мужа на устах - умерла и его любимая.