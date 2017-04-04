На Житомирщине селяне нашли в поле мертвеца!

Жуткая находка: в поле близ села Заречан на Житомирщине местные жители наткнулись на мертвеца! Люди сразу вызвали полицию. Полицейские осмотрели тело. Мужчина скончался от сильного удара по голове.

Копы быстро воссоздали последний день из жизни погибшего. Оказалось, что он встречался со знакомым. Вечером они выпили по рюмке и начали выяснять отношения. Началась драка. Тогда погибший и получил смертельную рану. Подозреваемого задержали. Теперь ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.