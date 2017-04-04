Дерзкий аферист едва не убил бабушку, которая вывела его на чистую воду

Пенсионерке позвонил неизвестный мужчина и, представившись работником полиции, сказал, что ее сын попал в ДТП. Для решения вопроса необходимо оплатить сумму в 6 тысяч гривен. Старушка даже не колебалась. Спасителю сына назвала адрес, назначила встречу и отправилась собирать деньги. Лишь через несколько часов после разговора с псевдокопом пенсионерка сообразила позвонить сыну.

На тот момент мошенник уже был в пути, потому что за деньгами в небольшое винницкое село отправился на такси просто из Белой Церкви. Услышав в телефоне бабушкины слова, мол она раскрыла его аферу, не на шутку разозлился, но назад возвращаться не стал. Доехал по указанному адресу и ворвался в дом пенсионерки. Угрожая ножом, заставил отдать деньги и исчез. Оправившись от шока, бабушка вызвала полицию. Сейчас 41-летний уголовник в Винницком изоляторе временного содержания.