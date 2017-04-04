Напомнить пароль | Регистрация
вторник, 4 апреля 2017
RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Аферы

Выбрать дату
RSS

Дерзкий аферист едва не убил бабушку, которая вывела его на чистую воду

4 апреля 2017, 17:25
Дерзкий аферист едва не убил бабушку, которая вывела его на чистую воду

Пенсионерке позвонил неизвестный мужчина и, представившись работником полиции, сказал, что ее сын попал в ДТП. Для решения вопроса необходимо оплатить сумму в 6 тысяч гривен. Старушка даже не колебалась. Спасителю сына назвала адрес, назначила встречу и отправилась собирать деньги. Лишь через несколько часов после разговора с псевдокопом пенсионерка сообразила позвонить сыну.

На тот момент мошенник уже был в пути, потому что за деньгами в небольшое винницкое село отправился на такси просто из Белой Церкви. Услышав в телефоне бабушкины слова, мол она раскрыла его аферу, не на шутку разозлился, но назад возвращаться не стал. Доехал по указанному адресу и ворвался в дом пенсионерки. Угрожая ножом, заставил отдать деньги и исчез. Оправившись от шока, бабушка вызвала полицию. Сейчас 41-летний уголовник в Винницком изоляторе временного содержания.

Аферы, Драки и насилие, Ограбления, свідок

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире НТН

Сериал "Кулагин и партнеры"
Сериал "Кулагин и партнеры"
Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab