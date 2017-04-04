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Шестилетняя девочка выпала из окна третьего этажа в Мариуполе

4 апреля 2017, 18:32
Шестилетняя девочка выпала из окна третьего этажа в Мариуполе

Накануне вечером ее мама ушла на работу, а дочь оставила дома одну. Ухаживать за малышкой должна была бабушка, но она так и не приехала. В какой-то момент девочке стало страшно, и она решила разыскать мать. Дверь открыть кроха не смогла, поэтому полезла на улицу через окно и упала. Так всю ночь и пролежала под окнами дома, пока ее просьбы о помощи в 5 утра не услышал полицейский, который обходил территорию во время дежурства.

На удивление, падение с 6-метровой высоты прошло для ребенка без тяжелых травм. Сейчас с матерью девочки работают правоохранители.

Несчастные случаи, свідок

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