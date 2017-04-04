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Малыш в столице едва не погиб из-незакрепленной решетки и неисправного лифта

4 апреля 2017, 22:40
Малыш в столице едва не погиб из-незакрепленной решетки и неисправного лифта

В Киеве на голову младенцу упала металлическая решетка. Инцидент произошел в подъезде, когда мать с ребенком возвращалась с прогулки. Из-за неисправности лифта женщина на минуту оставила малыша, чтобы завезти домой коляску. В этот момент и произошла беда.

Соседи уверяют - виноват ЖЭК. Ведь не раз обращались к коммунальщикам, чтобы те закрепили решетку. О халатности, которая едва не стала причиной смерти ребенка.

Здоровье, Несчастные случаи, свідок, Служебные преступления

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