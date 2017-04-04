Прокурор, который расстрелял отца и мачеху, пришел в полицию

Тернопольский прокурор Игорь Чайка, которого подозревают в расстреле мачехи и родного отца, сам пришел в милицию. По неофициальной информации, своей вины он не признает и называет жестокую расправу - превышением меры необходимой самообороны.



Но после преступления мужчина скрылся, и его объявили в розыск. За содеянное прокурору грозит пожизненное заключение. Ведь 43-летняя женщина в результате тяжелых ранений скончалась, а ее муж - в реанимации. Причиной нападения следователи предварительно называют войну семьи за дом.