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Прокурор, который расстрелял отца и мачеху, пришел в полицию

4 апреля 2017, 23:41
Прокурор, который расстрелял отца и мачеху, пришел в полицию

Тернопольский прокурор Игорь Чайка, которого подозревают в расстреле мачехи и родного отца, сам пришел в милицию. По неофициальной информации, своей вины он не признает и называет жестокую расправу - превышением меры необходимой самообороны.

Но после преступления мужчина скрылся, и его объявили в розыск. За содеянное прокурору грозит пожизненное заключение. Ведь 43-летняя женщина в результате тяжелых ранений скончалась, а ее муж - в реанимации. Причиной нападения следователи предварительно называют войну семьи за дом.

Покушения, свідок, Убийства

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