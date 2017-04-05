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Собаки, металлоискатели и камеры - столичное метро готовится к Евровидению

5 апреля 2017, 00:53
Собаки, металлоискатели и камеры - столичное метро готовится к Евровидению

В Киевском метро значительно усилят меры безопасности. В частности, постоянно будут проводить осмотры станций. Для безопасности граждан будут работать металлоискатели и кинологи.

Уже сейчас подземку охраняют более сотни полицейских. Однако уже вскоре их количество увеличится до нескольких тысяч. И такие меры связаны не только с терактом в Санкт-Петербурге, но и с проведением в Киеве песенного конкурса Евровидение.

Взрыв, Общество, свідок, Теракты

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