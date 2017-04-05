Врачи не советуют Ким Кардашьян родить еще одного ребенка

Звездной Ким Кардашьян запретили рожать третьего ребенка. На днях теледиву огорчили врачи, заявив, что новая беременность ей противопоказана. Ким очень расстроилась, но все же взяла себя в руки и предложила мужу - Канье Весту - начать искать суррогатную мать.



Напомню, еще полтора года назад актриса, которая тогда вынашивала второго ребенка, призналась, что ей достаточно двух детей - обе беременности прошли очень тяжело.