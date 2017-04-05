Депутат-убийца вернется за решетку
5 апреля 2017, 05:42
Возвращается в тюрьму скандальный бывший депутат Виктор Лозинский. Он должен досидеть срок, который не отбыл. А это один год и 11 месяцев. Об этом заявил Генеральный прокурор Украины.
Экс-парламентария в 2010 приговорили к 15 годам заключения - за убийство жителя Кировоградской области. Позже срок сократили до 10 лет. Однако впоследствии Лозинского досрочно освободили за хорошее поведение. Но прокуратура решила обжаловать это решение. И вот сегодня высший спецсуд его удовлетворил. И теперь депутата снова могут арестовать.
-
5.04.2017, 04:47
-
5.04.2017, 03:50
-
5.04.2017, 02:55