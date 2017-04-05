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Депутат-убийца вернется за решетку

5 апреля 2017, 05:42
Депутат-убийца вернется за решетку

Возвращается в тюрьму скандальный бывший депутат Виктор Лозинский. Он должен досидеть срок, который не отбыл. А это один год и 11 месяцев. Об этом заявил Генеральный прокурор Украины.

Экс-парламентария в 2010 приговорили к 15 годам заключения - за убийство жителя Кировоградской области. Позже срок сократили до 10 лет. Однако впоследствии Лозинского досрочно освободили за хорошее поведение. Но прокуратура решила обжаловать это решение. И вот сегодня высший спецсуд его удовлетворил. И теперь депутата снова могут арестовать.

свідок, Суды, Убийства

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