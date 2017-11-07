В Киеве вандалы залили цементом Вечный огонь

В Киеве неизвестные залили цементом Вечный огонь. Все произошло возле Монумента Неизвестному солдату в Парке Славы. Полицейские изучают видео с камер наблюдения и пытаются выяснить личности вандалов. Преступникам грозит семь лет лишения свободы.

Еще вчера у памятника было много цветов, ведь 6 ноября - День освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков. Восстановительные работы памятника начались сразу. В полдень мемориал очистили от цемента. Вечный огонь вновь был зажжен. Столичные власти считают делом чести - найти преступников и наказать публично.