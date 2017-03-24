Другу добу в Балаклії палає найбільший в Україні склад боєприпасів, є жертви

Другу добу в Балаклії палає найбільший в Україні склад боєприпасів. Ситуація залишається вкрай напруженою. Снаряди постійно детонують, тому «надзвичайники» навіть не можуть наблизитися до вогню, щоб почати його гасити. Скалки розлітаються врізнобіч. Від них займаються житлові будинки. Вже зруйновано кілька десятків приватних господарств. Напередодні з міста та навколишніх сіл евакуювали 20 тис. людей. Над небезпечною зоною заборонили польоти. А рух кількома трасами обмежили. Але уникнути жертв, на жаль, не вдалося.