У Балаклії знову лунатимуть вибухи

Військові повідомляють, що планують вивезти та утилізувати боєприпаси. Місце підриву уже підготували - воно приблизно за десять кілометрів від райцентру. Піротехніки заспокоюють: вибухи, які чутиме населення, не становитимуть загрози!

Поки ж розміновують територію арсеналу. Військове містечко від боєприпасів вже очистили. Там працюють комунальники Харкова й військові. Вони зустрічають людей, що повертаються з евакуації, та визначаються з ремонтом об'єктів. Чиновники обіцяють уже сьогодні повністю відновити газопостачання. А місцеві мешканці скаржаться: на їхній біді наживаються власники будівельних крамниць. Вони вже підняли ціни на склопакети, плівку та інші матеріали для ремонту осель.