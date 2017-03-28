Нагадати пароль | Реєстрація
Вівторок, 28 березня 2017
RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Вибух

Вибрати дату
RSS

У Балаклії знову лунатимуть вибухи

28 березня 2017, 15:30
У Балаклії знову лунатимуть вибухи

Військові повідомляють, що планують вивезти та утилізувати боєприпаси. Місце підриву уже підготували - воно приблизно за десять кілометрів від райцентру. Піротехніки заспокоюють: вибухи, які чутиме населення, не становитимуть загрози!

Поки ж розміновують територію арсеналу. Військове містечко від боєприпасів вже очистили. Там працюють комунальники Харкова й військові. Вони зустрічають людей, що повертаються з евакуації, та визначаються з ремонтом об'єктів. Чиновники обіцяють уже сьогодні повністю відновити газопостачання. А місцеві мешканці скаржаться: на їхній біді наживаються власники будівельних крамниць. Вони вже підняли ціни на склопакети, плівку та інші матеріали для ремонту осель.

Взрыв, Общество

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код

Зараз в ефірі НТН

Серіал "Кулагін та партнери"
Серіал "Кулагін та партнери"
Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab