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У Балаклії на Харківщині знов лунають вибухи снарядів - триває розмінування

29 березня 2017, 17:00
У Балаклії на Харківщині знов лунають вибухи снарядів - триває розмінування

Нинішні вибухи - це вже контрольоване знищення боєприпасів, зібраних у прилеглих до військового арсеналу кварталах та навколишніх полях. Військові сапери працюють цілодобово, нерозірвані снаряди збирають і вивозять цілими вантажівками. Скільки триватиме розмінування - ще невідомо.

Піротехніки обстежують територію в радіусі кількох кілометрів, помічають боєприпаси, а потім групи розмінування збирають їх та вивозять. Підривають снаряди в кар'єрі - у віддаленому від населених пунктів місці. Мешканців Балаклії попередили про вибухи, щоб вони не лякалися.

Взрыв

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