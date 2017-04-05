У Сумах розкрили моторошне вбивство жінки: його скоїло подружжя!

Бідолашній перерізали горло. Вже холодне тіло, в калюжі крові, знайшли у власному помешканні загиблої. Три дні правоохоронці розшукували холоднокровного убивцю. Та виявилося - душогуб був не один! Злочин скоїло подружжя.

Виявилося, з парою жінка познайомилася лише того вечора і запросила їх в гості. За знайомство новоспечені приятелі випили не одну пляшку горілки. Зрештою, жінки приревнували одна одну до єдиного чоловіка в компанії. Між ними зчинилася бійка. Чоловік же став на захист своєї коханої і схопився за ножа. Після кривавого вбивства пара спокійно обнишпорила чуже помешкання та забрала гроші, ноутбук і телефон загиблої.

Чоловік та жінка вже затримані. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.