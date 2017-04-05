Вандали зіпсували меморіал на честь загиблим у Другій світовій війні в парку Вічної Слави в Києві

Невідомі злодії забрали чотири деталі з Вічного вогню. Крадіжку виявив один із комунальників. Поліція зараз відпрацьовує дві версії. Бронзові ґрати могли здати на брухт, або зіпсували пам'ятник навмисно.

Майстер благоустрою парку Вічної Слави запевнив, що поцуплені деталі відновлять та повернуть до травневих свят. Поліція вже відкрила кримінальне провадження за статтею "Крадіжка".