Кількість поранених хімічними речовинами у Сирії наближається до шести сотень

Сирія оговтується після найжахливішої хімічної атаки за останні роки. Страшною смертю загинули 74 людини. Серед жертв кожна четверта - дитина. Втім, є інформація, що загиблих - більше сотні! Сьогодні в Раді Безпеки ООН шукають винних.

Активісти від опозиції звинувачують у звірствах сирійського президента Башара Асада і Росію. Більш того, стверджують, що після першої атаки літаки сирійського уряду випустили ракети по місцевих лікарнях, де допомогали постраждалим. Частину людей з хімічними опіками довелося везти в сусідню Туреччину.

Сирійські військові заявили, що не причетні до хімічної атаки, а за версією російського Міністерства оборони, сирійська авіація завдала удару по великому складу боєприпасів терористів, де зберігалася хімічна зброя.