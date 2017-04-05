У Санкт-Петербурзі після теракту в метро затримали шістьох "вербувальників Ісламської держави"

Слідчі вважають, що затримані вже 1,5 роки вербували людей для здійснення терористичних атак, переважно вихідців із республік Середньої Азії. Нагадаємо, в понеділок вдень у пітерському метро пролунав потужний вибух. Унаслідок теракту загинули 14 людей. Вчора слідчі підтвердили, що смертником у підземці був Акбаржон Джалілов, 1995 року народження.

Відповідальності ж за організацію вибуху поки що ніхто на себе не взяв. Тим часом, з усього світу продовжують надходити слова підтримки. Так, сьогодні співчуття сім'ям жертв висловив Папа Римський Франциск. А вчора Ейфелева вежа згасла на знак жалоби за загиблими.