Під стінами Київської облдержадміністрації протестували маршрутники та їх транспорт!

Масштабний протест перевізників Київщини! Від самого ранку водії зібралися разом зі своїм транспортом. Маршрутники вимагають, аби влада дослухалася до них! Якщо ж цього не станеться, погрожують підпалити маршрутки.

Перевізники Київської області стверджують, що у них незаконно забирають маршрути. Серед вимог протестувальників - поновити виплати за перевезення пільговиків. А ще закликають владу до боротьби з незаконними перевізниками, які використовують їхні ж мрашрути без відповідних дозволів.