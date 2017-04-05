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Під стінами Київської облдержадміністрації протестували маршрутники та їх транспорт!

5 квітня 2017, 22:43
Під стінами Київської облдержадміністрації протестували маршрутники та їх транспорт!

Масштабний протест перевізників Київщини! Від самого ранку водії зібралися разом зі своїм транспортом. Маршрутники вимагають, аби влада дослухалася до них! Якщо ж цього не станеться, погрожують підпалити маршрутки.

Перевізники Київської області стверджують, що у них незаконно забирають маршрути. Серед вимог протестувальників - поновити виплати за перевезення пільговиків. А ще закликають владу до боротьби з незаконними перевізниками, які використовують їхні ж мрашрути без відповідних дозволів.

Общество, Прочее, свідок

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