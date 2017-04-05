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На Запоріжжі у фермера виявили невільників та арсенал зброї

5 квітня 2017, 23:43
На Запоріжжі у фермера виявили невільників та арсенал зброї

У Запорізькій області затримали рабовласника! Місцевий фермер тримав на ланцюгу подружжя. Закованих у кандали робітників випадково помітили сусіди. Під час огляду помешкання правоохоронці знайшли ще й вибухівку. Що загрожує фермеру та за що мстився людям?

Чоловіка підприємець прикував залізним ланцюгом, а його дружину полонив у підсобці. І все через борг, про який постраждалі нічого не знають. За тримання людей у неволі аграрію загрожує до 7 років позбавлення волі.

Общество, Прочее, свідок

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