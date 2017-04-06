На Вінничині травмувався хлопчик, якому батько дозволив керувати трактором

Батьківські забави мало не закінчилися трагедією на Вінничині. Там 8-річний хлопчик опинився під трактором. Тато дозволив сину сісти за кермо. Втім, вже за хвилину техніка перекинулася, й дитину причавило тонною металу. Школяра з тяжкими травмами забрали до реанімації.

Лікарі стабілізували його стан і повідомили, що маленький пацієнт житиме. Проти його батька в поліції порушили кримінальне провадження.