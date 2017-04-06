У Луцьку ремонтна техніка провалюється під землю

Зношені труби вже не витримують навіть техніку, на якій комунальники приїзджають їх латати. У Луцьку на одній із вулиць прорвало водогін. Трактор розкопував яму, щоби дістатись до пошкодженої труби... і провалився під землю.

Відчайдушні спроби водія зрушити машину з місця не дали результату, не допоміг навіть ковш. Місцеві мешканці кажуть - днями неподалік пішов під асфальт і легковик. Комунальники пояснили: аварійна ділянка вже відслужила свій вік, тому до кінця року обіцяють повністю замінити труби.