Двоє тюряжників просто заради розваги закатували перехожого!

Ця кричуща історія просто не вкладається у голові! Зв'язок із 36-річним Андрієм урвався кілька місяців тому. Того вечора мешканець Тернівки, провідавши стареньких батьків, попрямував додому, втім до власної оселі так і не дійшов. Розшукати людину вдалося тільки зараз. Мерця, схожого за прикметами, з річки витягли водолази.

Тих, хто познущався з Андрія, впіймали на початку квітня. Убивць двоє - їм 26 та 20 років. Мешканці Дніпропетровської й Донецької областей нещодавно повернулися з місць позбавлення волі. Як з'ясували слідчі, свою жертву дует обрав випадково, мандруючи містом на таксі. Нелюди вискочили з машини, збили з ніг Андрія, запхали до салону легковика й повезли в напрямку річки.

Насолодившись процесом знущання, убивці просто викинули понівечене тіло своєї випадкової жетви у річку. Вражає в цій історії ще й те, що за страшним звірством спостерігав таксист, який підвозив нелюдів! Утім він не спробував ані втекти, ані повідомити поліцію...

За жорстоке вбивство нелюди можуть сісти за ґрати на довічно. Статусу підозрюваного найближчим часом має набути й водій таксі.