Нагадати пароль | Реєстрація
Четвер, 6 квітня 2017
RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Свідок

Вибрати дату
RSS

Двоє тюряжників просто заради розваги закатували перехожого!

6 квітня 2017, 10:05
Двоє тюряжників просто заради розваги закатували перехожого!

Ця кричуща історія просто не вкладається у голові! Зв'язок із 36-річним Андрієм урвався кілька місяців тому. Того вечора мешканець Тернівки, провідавши стареньких батьків, попрямував додому, втім до власної оселі так і не дійшов. Розшукати людину вдалося тільки зараз. Мерця, схожого за прикметами, з річки  витягли водолази.

Тих, хто познущався з Андрія, впіймали на початку квітня. Убивць двоє - їм 26 та 20 років. Мешканці Дніпропетровської й Донецької областей нещодавно повернулися з місць позбавлення волі. Як з'ясували слідчі, свою жертву дует обрав випадково, мандруючи містом на таксі. Нелюди вискочили з машини, збили з ніг Андрія, запхали до салону легковика й повезли в напрямку річки.

Насолодившись процесом знущання, убивці просто викинули понівечене тіло своєї випадкової жетви у річку. Вражає в цій історії ще й те, що за страшним звірством спостерігав таксист, який підвозив нелюдів! Утім він не спробував ані втекти, ані повідомити поліцію...

За жорстоке вбивство нелюди можуть сісти за ґрати на довічно. Статусу підозрюваного найближчим часом має набути й водій таксі.

свідок, Убийства

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код

Зараз в ефірі НТН

Серіал "CSI: Нью-Йорк - 6"
Серіал "CSI: Нью-Йорк - 6"
Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab