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Відомі нові деталі загибелі 27-річної росіянки в Італії

6 квітня 2017, 11:06
Відомі нові деталі загибелі 27-річної росіянки в Італії

Чемодан із тілом виловили біля берегів міста Ріміні. Виявилося, мертву дівчину запхала до валізи її мати! Потім викинула в Адріатичне море. Поліція з'ясувала, що дівчина страждала на анорексію і померла від голоду.

Коли мати виявила тіло доньки, ще кілька днів зберігала труп удома. Та згодом вирішила просто викинути дівчину, наче сміття, й повернулася до Росії. Вже там розповіла знайомому про смерть доньки. Чоловік одразу зателефонував до поліції.

Здоровье, Прочее, свідок

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