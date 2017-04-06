Поліція відкрила кримінальне провадження проти батька, що пустив сина за трактор

Нагадаємо,на Вінниччині батьківські забави мало не закінчилися трагедією. Там восьмирічний хлопчик опинився під трактором! Тато дозволив синові сісти за кермо і рушити. Втім, вже за хвилину техніка перекинулася, й дитину причавило тоннами металу. Школяра з тяжкими травмами забрали до реанімації. Лікарі стабілізували його стан і повідомили, що маленький пацієнт житиме.

Проти чоловіка порушене кримінальне провадження за ознаками статті 287 КК України, тобто "Передача кермування транспортним засобом особі, яка не має на те права".