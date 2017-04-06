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В Сумах маршрутка з пасажирами в'їхала у вантажівку

6 квітня 2017, 13:06
В Сумах маршрутка з пасажирами в'їхала у вантажівку

Знехтував правилами і здоров'ям людей: на перехресті з об'їзною дорогою водій рейсового автобуса не пропустив вантажівку. Маршрутка на повному ходу в'їхала у бік багатотонного авто і перекинулась. У цей час у салоні було восьмеро пасажирів.

В паніці люди вилазили через вибиті вікна та сильно різались, на місці ДТП повсюди були сліди крові. Отримав травми і кермувальник пасажирського транспорту. На вигляд обидва водії не були під дією алкоголю, запевняють у поліції.

ДТП, свідок

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