В Сумах маршрутка з пасажирами в'їхала у вантажівку

Знехтував правилами і здоров'ям людей: на перехресті з об'їзною дорогою водій рейсового автобуса не пропустив вантажівку. Маршрутка на повному ходу в'їхала у бік багатотонного авто і перекинулась. У цей час у салоні було восьмеро пасажирів.

В паніці люди вилазили через вибиті вікна та сильно різались, на місці ДТП повсюди були сліди крові. Отримав травми і кермувальник пасажирського транспорту. На вигляд обидва водії не були під дією алкоголю, запевняють у поліції.