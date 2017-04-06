У Санкт-Петербурзі тривають обшуки та рейди правоохоронців після теракту в метро

У Санкт-Петербурзі триває розслідування вибуху в метро. Правоохоронці проводять рейди в пошуках причетних до кривавої атаки. Затримали вже шістьох так званих "агентів Ісламської держави". Слідчі вважають, що вони півтора роки вербували для здійснення кривавих атак вихідців із країн Середньої Азії. Втім, затримані все заперечують.

Допитують і всю рідню 22-річного смертника. Тим часом, чоловіка, якого помилково звинуватили в нападі, звільнили з роботи. А напередодні його не пустили на борт літака.