У Полтаві мирна акція протесту завершилася бійкою та різаниною

Люди просто хотіли добитися вільного проходу на власне подвір'я. Зрештою, оскаженілий натовп ледь втихомирили правоохоронці. Троє людей дістали поранень, 12 учасників конфлікту довелося затримати.

Палиці, ломи, димові шашки та сльозогінний газ, - в самісінькому центрі Полтави. Масовою вуличною сутичкою закінчилась мирна акція протесту мешканців багатоповерхівок. Жителі вже давно намагаються відвоювати в приватної фірми арку-вхід до власного подвір'я. Ця арка відома місцевим як "газетний ряд", бо тут завжди торгували пресою. Її викупив і забудував полтавський бізнесмен, перекривши мешканцям в'їзд. Жителі подали до суду, але програли.