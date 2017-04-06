Подільсько-Воскресенський міст обіцяють добудувати

Німецькі колеги зголосилися допомогти з завершенням будівництва. Цей міст почали зводити ще 24 роки тому, утім, і досі не закінчили! Він навіть потрапив у німецькі посібники - як приклад невдалого проекту.

Цей міст називають "метро на Троєщину". Він має сполучити лівий і правий береги Дніпра. На зведення з держбюджету виділяли мільярди гривень. Однак в 2012 році будівництво взагалі припинилося. Очільник Києва Віталій Кличко обіцяє довести справу до кінця. Кілька місяців тому він звернувся до німецьких колег. Ті зголосилися допомогти. І вже підготували експертний висновок.