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Подільсько-Воскресенський міст обіцяють добудувати

6 квітня 2017, 19:04
Подільсько-Воскресенський міст обіцяють добудувати

Німецькі колеги зголосилися допомогти з завершенням будівництва. Цей міст почали зводити ще 24 роки тому, утім, і досі не закінчили! Він навіть потрапив у німецькі посібники - як приклад невдалого проекту.

Цей міст називають "метро на Троєщину". Він має сполучити лівий і правий береги Дніпра. На зведення з держбюджету виділяли мільярди гривень. Однак в 2012 році будівництво взагалі припинилося. Очільник Києва Віталій Кличко обіцяє довести справу до кінця. Кілька місяців тому він звернувся до німецьких колег. Ті зголосилися допомогти. І вже підготували експертний висновок.

Прочее, свідок

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