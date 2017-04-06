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Інженер-електрик з Орегону зробив справжній житловий будинок зі списаного пасажирського лайнера

6 квітня 2017, 23:05
Інженер-електрик з Орегону зробив справжній житловий будинок зі списаного пасажирського лайнера

Чоловік втілив свою дитячу мрію в життя! Брюс Кемпбелл купив списаний у 1999 році літак Боїнг 727 і перетворив його на незвичайний і інноваційний будинок. Каже: літаки, навіть на пенсії, з легкістю витримають будь-які землетруси і шторми.

Кемпбелл живе в цьому літаку 6 місяців на рік, а решту часу він проводить в Японії, де хоче купити ще один списаний Боїнг, втричі більший. І використовувати його аналогічним чином.

Прочее, свідок

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