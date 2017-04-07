Зона відчуження живе своїм життям

А поки науковці вивчають і планують, місцеві мешканці, які залишилися жити в зоні відчуження, спокійно садять картоплю, ловлять рибу та тішаться навколишній красі. Кажуть, тут природа перемагає цивілізацію.

Рівень радіації в лісі перевищує допустиму норму в кілька десятків разів. Проте це не заважає розвитку флори і фауни. Вчені помітили, що за 30 років по всій території зони відчуження почали збільшуватися популяції тварин, навіть червонокнижних!