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У Сирії ховають жертв хімічної атаки

7 квітня 2017, 04:52
У Сирії ховають жертв хімічної атаки

Ховають жертв страшної хімічної атаки у Сирії. Там померли одразу 25 членів однієї родини. Живим залишився лише один чоловік. Тепер Абдель Хаміда аль-Юсефа схилився над могилами рідних і не може повірити у те, що втратив геть усіх близьких, зокрема і дітей. Сам чоловік також надихався отруйних речовин, але медики встигли його врятувати.

Загалом внаслідок хімічної атаки загинули майже сто людей. За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, у багатьох постраждалих симптоми, характерні для отруєння зарином.

Здоровье, Катастрофы, Общество, свідок, Теракты, Убийства

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