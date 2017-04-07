У Сирії ховають жертв хімічної атаки

Ховають жертв страшної хімічної атаки у Сирії. Там померли одразу 25 членів однієї родини. Живим залишився лише один чоловік. Тепер Абдель Хаміда аль-Юсефа схилився над могилами рідних і не може повірити у те, що втратив геть усіх близьких, зокрема і дітей. Сам чоловік також надихався отруйних речовин, але медики встигли його врятувати.

Загалом внаслідок хімічної атаки загинули майже сто людей. За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, у багатьох постраждалих симптоми, характерні для отруєння зарином.