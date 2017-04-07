Нагадати пароль | Реєстрація
П’ятниця, 7 квітня 2017
RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Свідок

Вибрати дату
RSS

Тяжко хворий киянин вистрибнув з вікна

7 квітня 2017, 05:51
Тяжко хворий киянин вистрибнув з вікна

У Києві 62-річний чоловік вистрибнув з 13-го поверху. Швидка прибула на місце вже за кілька хвилин, проте медики лише констатували смерть бідолашного. Від удару об асфальт він помер миттєво.

Відомо, що загиблий - місцевий, мешкав у цьому будинку разом з дружиною та двома дітьми. Останнім часом тяжко хворів. Кілька місяців тому переніс операцію, яка дала ускладнення. Поліція припускає - саме це штовхнуло чоловіка на фатальний крок. Передсмертної записки не знайшли.

Здоровье, свідок

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код

Зараз в ефірі НТН

Серіал "Кулагін та партнери"
Серіал "Кулагін та партнери"
Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab