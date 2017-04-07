Тяжко хворий киянин вистрибнув з вікна

У Києві 62-річний чоловік вистрибнув з 13-го поверху. Швидка прибула на місце вже за кілька хвилин, проте медики лише констатували смерть бідолашного. Від удару об асфальт він помер миттєво.

Відомо, що загиблий - місцевий, мешкав у цьому будинку разом з дружиною та двома дітьми. Останнім часом тяжко хворів. Кілька місяців тому переніс операцію, яка дала ускладнення. Поліція припускає - саме це штовхнуло чоловіка на фатальний крок. Передсмертної записки не знайшли.