У Ризі кіт прийняв участь у прямому ефірі

Чорний кіт став героєм прямого включення мера столиці Латвії - Ніла Ушакова. Посадовець саме виступав перед мешканцями Риги. Раптом пухнастик застрибнув на стіл до керівника міста і почав пити з його чашки. Тварину вирішили не проганяти. Ушаков почекав поки кіт нап'ється, і лише потім прибрав чотирилапого.

Куди він потім подівся - невідомо. Нагадаю, у ризькій мерії живуть два інших коти - Кузя і Муріс. Ще крихітками з притулку їх взяв нинішній очільник міста.