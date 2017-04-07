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У Ризі кіт прийняв участь у прямому ефірі

7 квітня 2017, 08:12
У Ризі кіт прийняв участь у прямому ефірі

Чорний кіт став героєм прямого включення мера столиці Латвії - Ніла Ушакова. Посадовець саме виступав перед мешканцями Риги. Раптом пухнастик застрибнув на стіл до керівника міста і почав пити з його чашки. Тварину вирішили не проганяти. Ушаков почекав поки кіт нап'ється, і лише потім прибрав чотирилапого.

Куди він потім подівся - невідомо. Нагадаю, у ризькій мерії живуть два інших коти - Кузя і Муріс. Ще крихітками з притулку їх взяв нинішній очільник міста.

Прочее, свідок

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