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Дівчинка, яку напередодні жорстоко побили в Чернігові, отримує погрози через звернення в прокуратуру

7 квітня 2017, 09:25
Дівчинка, яку напередодні жорстоко побили в Чернігові, отримує погрози через звернення в прокуратуру

Кадри тієї бійки підлітків приголомшили всю Україну. Відео шокує своєю жорстокістю. Дівчину б'ють по голові ногами! А найстрашніше - ніхто з присутніх не намагається зупинити цю криваву розвагу. Агресивній молоді - від 13 до 19 років. А їхній жертві - 14. Поліна зараз у лікарні. У неї струс мозку та чисельні забиття.

Того дня Поліна разом із подругою прогулювалася містом. На зустріч їм крокувала велика компанія на підпитку. Зі слів школярки, вони намагалися забрати телефон її подруги. І коли дівчата відповіли відмовою, їх силою завели за гаражі та почали знущатися. Поліна намагалася втекти, та усі спроби були марними. Підлітки оточили її з усіх сторін та почали знімати катування на мобільні телефони.

На цей час поліцією встановлені всі особи, причетні до жорстокого побиття, відкрито кримінальне провадження.

Драки и насилие, Общество, свідок

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