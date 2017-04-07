Пітер продовжує лихоманити після теракту в метро

У Санкт-Петербурзі досі неспокійно. Через стару гранату, що перевозив пасажир, зачинили станцію метро "Приморська". А сапери знешкодили іншу бомбу в житловому будинку. Розправу над цілим селом вихідців із Середньої Азії влаштував мешканець приміського дачного поселення.

Тим часом, ховають загиблих під час теракту в метро. Серед 14 жертв терориста - багато молоді. У лікарнях залишаються півсотні постраждалих, 9 з них - у критичному стані. Правоохоронці продовжують з'ясовувати усі деталі кривавої атаки та вивчати життя смертника.